Вынесен приговор участникам зверских убийств в Карелии

Участникам зверских убийств в Пудожском районе вынесли приговор. Двух мужчин 40 и 48 лет признали виновными.

В Следкоме Карелии напомнили обстоятельства случившегося. В 2019 году 40-летний житель Ярославской области, который в Карелии продавал рыбу, пригласил на временную работу двух уроженцев Костромской области и одного мужчину из Ярославской области. Работники проживали в гостевом доме в поселке Авдеево. Там же жил работодатель с несовершеннолетней сожительницей.

В декабре в ходе распития спиртного между 40-летним мужчиной и 36-летним работником из Ярославской области возник конфликт. В ходе ссоры работодатель избил потерпевшего, в том числе бруском. Тот умер. Все это произошло на глазах двух других работников и юной сожительницы.

55-летний работник из Костромской области сообщил, что обо всем расскажет полиции, работодатель подговорил подругу и второго работника убить свидетеля.

«В то время как соучастники удерживали потерпевшего, основной фигурант преступления избил его руками и ногами, а также деревянным предметом с гвоздями, и пытался свернуть его шею руками. Злоумышленник приказал своим подельниками ввести потерпевшему с помощью шприца спиртосодержащую жидкость, а затем влить в рот жидкость, содержащую хлор. Поскольку смерть мужчины не наступила, несовершеннолетняя девушка по указанию своего сожителя нанесла два удара ножом в область груди потерпевшего. От полученных телесных повреждений он скончался»,

- рассказали следователи. Тела убитых они сожгли вместе с покрышками.

Все это время родные считали, что их близкие находятся на заработках и поэтому не обращались в полицию, но в 2022 году оперативникам стало известно о пропаже двух мужчин в Пудожском районе. В итоге удалось установить обстоятельства исчезновения двух мужчин и отыскать причастных.

40-летнего работодателя приговорили к 17 годам колонии строгого режима, 48-летнего - 13 годам особого режима. Несовершеннолетняя девушка также получила по заслугам. Она созналась в содеянном. Ее приговорили к пяти годам колонии общего режима. Поскольку она беременна, то отбывать наказание она будет, когда ребенку исполнится 14 лет. // фото freepik.com/ fabrikasimf