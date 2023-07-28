Выборы прошли, можно не церемониться - защитники Кургана бьют тревогу

Работа над проектом спортивного кластера на Кургане продолжается. Петрозаводские активисты заявили, что появилось дополнительное соглашение к контракту на проектирование объекта, мнение ученых и горожан при этом никто не учел. Активисты выступают за создание на оставшейся в городе зеленой зоне особо охраняемой природной территории.

Борцы за Курган говорят, что большая часть зданий и сооружений по-прежнему проектируется, не учтены данные экологических изысканий Института леса, предупреждения о хрупкой экосистеме Кургана не слышат.

«Новое ТЗ с рабочей группой и горожанами в ее составе обсуждать не стали. Выборы губернатора прошли, можно не церемониться? Рабочие группы больше не собирают, старую роллерку по-тихому реконструируют. Похоже, игры в демократию чиновникам больше не нужны. Наверное, думают, что также по-тихому вырубят лес под расширение трасс и новый стадион?»

- пишут активисты в сообществе «Спасем Курган и Зеленую тропу в Петрозаводске».

Активисты указали, что работы вместо двух теперь разбиты на три этапа, срок прежний – 2022-2024 год, миллиард хотят потратить на один этап, ранее эта сумма была на весь проект кластера. Активисты обратили внимание на небольшие изменения. Например, немного уменьшены размеры лыжного стадиона, стрельбище-тир стало полуоткрытым тиром, уменьшен разминочный круг, проектируют 10 лыжно-биатлонных трасс, появился лыжный мост и три пешеходных перехода, появились трансформаторные подстанции вместо зданий инженерных сетей, стационарные трибуны, в проекте остался КПП и ограждение территории.

«Предусмотрено «Благоустройство», значит территорию Кургана рассматривают только с точки зрения эксплуатации парка, и никаких мер по восстановлению леса не будет. Транспортная доступность осуществляется по проектируемой дороге! А это значит, что новый лыжный стадион по-прежнему планируется возле «Катанандовского мостика», - бьют тревогу защитники Кургана.