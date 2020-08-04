ВТБ начал финансировать Соломенский лесозавод

ВТБ предоставил ООО «Соломенский лесозавод» финансирование в размере 376 млн рублей сроком на три года. Средства будут направлены на реализацию проекта по производству топливных пеллет на базе существующего производственного комплекса.

«ВТБ активно участвует в финансировании значимых проектов реального сектора экономики Карелии. Мы рады предоставить нашему клиенту необходимую поддержку в реализации его планов. Уверена, это поможет предприятию выйти на новый уровень развития»

– отметила Ася Дурягина, управляющий ВТБ в Республике Карелия.

«Новое производство позволит нам полностью замкнуть безотходный производственный цикл, увеличить выпуск товарной продукции и ее добавленную стоимость. С помощью финансирования ВТБ мы рассчитываем реализовать все поставленные задачи в необходимые сроки»

– подчеркнул Андрей Пладов, генеральный директор ООО «Соломенский лесозавод».

Соломенский лесозавод – одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий Республики Карелия. Основным видом продукции завода являются фрезерованные детали из цельной и сращенной древесины, которые реализуются на экспорт и на внутренний рынок. В настоящее время предприятие также работает над организацией производства топливных пеллет мощностью до 60 тыс. тонн в год.