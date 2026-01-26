Встречайте «Современник»: новостройка от NOVA

Строительная компания сообщила о получении разрешения на строительство жилого дома на Голиковке

Фото: «Нова-Реалти»

В Петрозаводске стартует строительство жилого дома «Современник» в одном из самых востребованных районов в расширенном центре города.

Что делает жилой дом «Современник» особенным?

Расположенный на улице Льва Толстого, дом сочетает в себе все преимущества жизни в центре: развитая инфраструктура, удобная транспортная доступность и атмосфера настоящей городской жизни. При этом застройщик позаботился о сохранении камерности и уюта — здание будет насчитывать всего 7 этажей, что делает его идеальным для тех, кто ценит комфорт без суеты высотных мегаполисов.

Жильё в «Современнике» подойдёт каждому: и тем, кто только начинает самостоятельную жизнь, и тем, у кого большая семья. Выбирайте из разнообразия форматов: от уютных однокомнатных до просторных четырёхкомнатных квартир. Все планировки — результат глубокой проработки для максимального удобства.

Это не просто жильё — это долгосрочная инвестиция в качество жизни.

Жилой комплекс «Современник» - это возможность жить в центре городской жизни, имея под рукой всё необходимое, но при этом ощущать спокойствие и домашнее тепло.

За подробной информацией обращайтесь в отдел продаж по адресу: пр. Комсомольский, 29.

Телефон: +7 (8142) 59-47-47

NOVA — строим будущее с заботой о сегодняшнем дне.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

Фото: ООО «Нова-Реалти»

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