Врачи осмотрели жителей пострадавшего от пожаров поселка Найстенъярви

Врачи совершили выезд в Суоярвский район и осмотрели жителей поселка Найстенъярви, в том числе участвовавших в тушении лесных пожаров. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

В пострадавшем поселке работали терапевт, педиатр, офтальмолог и пульмонолог. Людей, нуждающихся в госпитализации, не выявлено. В то же время специалист осмотрел пациентов, переболевших коронавирусом и нуждающихся в наблюдении. Им сделаны назначения.

В течение дня специалисты приняли около 50 человек. Фото: vk.com / Михаил Охлопков