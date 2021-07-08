Врач назвала опасные болезни, которые подстерегают россиян в подъезде

Врач-эпидемиолог Дарья Тихонова в беседе с РИА Новости перечислила болезни, которыми можно заразиться в подъезде жилого дома. Например, кроме коронавируса в подъезде можно подхватить кишечную инфекцию. Это касается детей, которые кладут пальцы в рот после того, как потрогают дверные ручки, домофоны, почтовые ящики и другие поверхности.

В подъезде, в коммунальной квартире и старом деревянном доме есть риск заразиться туберкулезом, который распространяется воздушно-капельным и контактным путем. Разносчиком опасного заболевания может оказаться сосед, ведущий асоциальный образ жизни и не пользующийся средствами индивидуальной защиты. Инфицирование может произойти и в закрытых помещениях с высокой влажностью. Туберкулез также распространяется через рукопожатия и передачу предметов.

Еще одним заболеванием, которое можно подхватить в подъезде, является ветряная оспа. Заражение происходит воздушно-капельным и контактным путями, в группе риска - все проживающие в подъезде вне зависимо от возраста.

Чтобы снизить риск заражения, нужно соблюдать правила личной гигиены, социальную дистанцию, а также проводить дезинфекцию подъездов и проветривать их. (фото patrokl.info)