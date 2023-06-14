Воздушное движение в России адаптируют под беспилотники

Правительству России поручили до 1 сентября принять меры по встраиванию беспилотников в единое воздушное пространство. Такое задание дал Владимир Путин, сообщают на сайте Кремля.

Это надо сделать для обеспечения безопасной эксплуатации беспилотных летательных аппаратов, сказано в сообщении.

Указанные меры нужно предпринять в том числе путем цифровизации отрасли. В частности, провести цифровую трансформацию организации воздушного движения.

Речь идет о навигации, обслуживании воздушного движения, посадки, а также о наблюдении, связи и противодействия противоправному применению БПЛА. // фото: www.freepik.com