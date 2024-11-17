Воскресенье в Карелии будет мокрым и немного снежным

Сегодня, 17 ноября синоптики прогнозируют в Карелии облачную погоду. На большей части республии небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый сильный. Температура ночью -2, +3°С, днем 0, +5°С.

В Петрозаводске также облачно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, ночью и утром порывистый сильный.

Температура воздуха ночью 0, +2°С, днем +2, +4°С. Атмосферное давление будет падать.