Восходящая звезда мирового музыкального искусства выступит в Карелии

Сегодня на сцене Большого зала Карельской филармонии состоится концерт цикла «Вечера с Большим симфоническим оркестром». Петрозаводская публика всегда ждет от этих концертов приезда яркого талантливого солиста, и главный дирижер Анатолий Рыбалко еще ни разу не обманул ее ожидания. На этот раз это пианист Дмитрий Шишкин.

Несмотря на молодость, артисту 27 лет, он выигрывал премии на конкурсах в Бельгии, Китае, Германии, Италии и многих других музыкальных соревнованиях. Среди знаковых состязаний стоит назвать V Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» (2004), Международный конкурс пианистов имени Шопена в Варшаве (2015), конкурс «Top of the World» в Тромсе (2017), а 2019 год принес артисту Вторую премию на XVI Международном конкурсе имени П.И.Чайковского. Концерт столь востребованного музыканта стал возможен в столице Карелии благодаря поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Несмотря на то, что Дмитрий Шишкин в Петрозаводске выступит впервые, наш Симфонический оркестр с артистом хорошо знаком: в 2017 году оркестр работал на конкурсе в Тромсе, который выиграл Дмитрий, а осенью 2018 года пианист солировал с оркестром в гастрольной поездке по городам России.

Уроженец Челябинска, сын фортепианного педагога, Дмитрий начал заниматься музыкой в двухлетнем возрасте, а в шесть лет стал не только лауреатом конкурса юных пианистов в родном городе, но и выиграл конкурс юных пианистов «Щелкунчик».

Дмитрий Шишкин в четыре года поступил в специальную детскую школу искусств Южно-Уральского государственного института искусств, а в девять лет его взяли в Московскую среднюю специальную музыкальную школу. Дмитрий окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского, и в настоящее время обучается под руководством Эпифанио Комиса в Государственной консерватории им. Винченцо Беллини в Италии.

Талантливый пианист сотрудничает с Симфоническим оркестром Мариинского театра, Государственным академическим симфоническим оркестром России им. Е. Ф. Светланова, Российским национальным оркестром, Большим симфоническим оркестром им. П. И. Чайковского, Варшавским филармоническим оркестром, Национальным оркестром Бельгии, Веймарской государственной капеллой, Оркестром Романской Швейцарии.

Дмитрий выступает по всему миру. Среди ангажементов нынешнего сезона - гастроли в ЮАР, в Японии с Токийским симфоническим оркестром, в Сингапуре, Тайване и Гонконге, также нашему гостю предстоят концерты в Вене, Мюнхене, Париже, Фрайбурге, Варшаве и Абу-Даби.

На концерте в Карельской филармонии в исполнении Дмитрия Шишкина и нашего Симфонического оркестра прозвучит Второй концерт для фортепиано с оркестром Камиля Сен-Санса.