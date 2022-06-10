Волонтеров набирают в Петрозаводске для «Иллюзий старого города»

В День города петрозаводчане и гости праздника смогут отправиться в прошлое. В квартале исторической застройки по традиции пройдет праздник «Иллюзии старого города» (0+). Музей-заповедник «Кижи» набирает волонтеров для праздника.

Одни из них не требуют специальных навыков и образования, другие подойдут студентам-медикам и волонтерам с медицинским образованием. В частности, требуются волонтеры медицинской службы, также набирают графического дизайнера, ассистента мероприятия и помощника декоратора, аниматора, фотографа, волонтера по благоустройству территории. Оставить заявку можно здесь.

Во время «Иллюзий старого города» на улочках среди невысоких домов разыгрывают сюжеты из жизни провинциального Петрозаводска конца XIX-начала XX века. Сквозной темой станет история становления и развития медицинской службы в Петрозаводске, работы отделений Губернской земской больницы XVIII-первой половины XX в. (фото музея-заповедника «Кижи»)