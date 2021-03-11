Волки продолжают терроризировать жителей Карелии

В 2020 году от жителей республики в штаб при Минприроды РК поступило 54 обращения в связи с выходом волков в населенные пункты. В 2021 году штаб получил еще 12 таких обращений. Об этом 11 марта депутатам ЗС РК рассказал министр природных ресурсов и экологии РК Алексей Щепин.

На волков, появившихся в деревнях и поселках, в этом году жаловались жители Суоярвского, Лоухского, Сегежского, Медвежьегорского, Муезерского, Беломорского, Пряжинского районов и Костомукши. Министр связывает участившиеся визиты диких животных в населенные пункты с сильными морозами, заставившими волков искать себе добычу в виде домашних животных.

Щепин сказал, что после подобных сигналов на место выезжает инспектор и привлекаются охотники, специализирующиеся на отстреле волков. Если в 2020 году было добыто 174 особи, то в январе-феврале 2021 года охотники подстрелили 82 волка. Численность волков в Карелии, отметил министр, остается стабильной - 350-400 особей.

За отстрел волков охотникам полагается денежное вознаграждение - 10 тысяч рублей за взрослое животное и 5 тысяч рублей за волчонка. В 2020 году охотникам выплатили более 1,7 миллиона рублей за добытых волков, а в 2021 году денежные премии составили 910 тысяч рублей. Алексей Щепин считает, что в целом ситуация с защитой граждан от волков улучшается. Фото wallbox.ru