Вокалистка из Карелии споет на шоу телеканала «Звезда»

Вокалистка Ксения Никанова представит Карелию на телевизионном конкурсе «Новая Звезда-2021». Выпускница колледжа по специальности технолог парикмахерского искусства пишет песни, стихи. В музыке и в артисте главным считает индивидуальность, самобытность. Выступает под псевдонимом Ксюша Брэйк, сообщили в пресс-службе министерства культуры Карелии.

Всего участниками проекта телеканала «Звезда» стали 86 человек. В этом году к общему числу участников из российских регионов присоединится представитель Донецка.

Сильнейших вокалистов определят эксперты в области музыки, а также голосование телезрителей. Поддержать представителя своего региона можно будет с помощью смс-голосования. Эфиры конкурса будут проходить еженедельно с 17 апреля, финал состоится 13 и 14 июня.

Конкурс «Новая Звезда» будет проходить и в следующем году. Узнать, как пройти онлайн-кастинг и попасть на конкурс, можно здесь.