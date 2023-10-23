Водителей массово проверят на трезвость в Петрозаводске

В Петрозаводске сегодня, 23 октября, пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Водителей ждут массовые проверки на дорогах. Дорожные полицейские выяснят, все ли автомобилисты сели за руль в понедельник трезвыми.

Жителей города просят не оставаться в стороне и сообщать о пьяных водителях в дежурную часть по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД Петрозаводска