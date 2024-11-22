Водителей будут массово проверять в Петрозаводске в субботу

В субботу, 23 ноября, на дороги Петрозаводска выйдет много полицейских. Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции города.

В столице республики пройдет рейд «Контроль трезвости». Стражи порядка будут останавливать автомобили и проверять состояние водителей. Будут искать нетрезвых людей за рулем.

Полиция просит жителей города помогать ей в этом вопросе. Сообщать о пьяных водителях можно в дежурную группу ГАИ по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГАИ