22 ноября 2024, 13:57
Водителей будут массово проверять в Петрозаводске в субботу
Рейд «Контроль трезвости» пройдет 23 ноября в столице Карелии
В субботу, 23 ноября, на дороги Петрозаводска выйдет много полицейских. Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции города.
В столице республики пройдет рейд «Контроль трезвости». Стражи порядка будут останавливать автомобили и проверять состояние водителей. Будут искать нетрезвых людей за рулем.
Полиция просит жителей города помогать ей в этом вопросе. Сообщать о пьяных водителях можно в дежурную группу ГАИ по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГАИ