Водитель заблудился на кольце, не растерялся и поехал по газону

Кольцо «осьминожка» в столице Карелии ввело в ступор одного из участников дорожного движения.

Вечером 6 июня водитель долго стоял перед въездом на перекресток с круговым движением. Вместо того, чтобы ехать направо, водитель вырулил против потока, где на пути встал другой водитель. Постояв какое-то время, автомобилист вывернул на газон, а затем свернул в сторону Куйбышева.

Передвижения водителя попали на городскую камеру наблюдения «Сампо.ру». Минутную запись опубликовал паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».