18 сентября 2022, 09:45
Водитель совершил опасный маневр и нарвался на штраф
Не все водители на дорогах Карелии соблюдают ПДД
В Кондопожском районе инспекторы ГИБДД остановили нарушителя.
Автомобиль «Хендай» выехал на встречную полосу для обгона на участке, где это запрещено дорожным знаком. Нарушителем оказался 35-летний мужчина.
Водителю грозит административный штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав от четырех до шести месяцев.
Дорожная полиция Карелии призывает водителей соблюдать ПДД и разумно оценивать обстановку на дороге. (фото ГИБДД РК)