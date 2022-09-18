Водитель совершил опасный маневр и нарвался на штраф

В Кондопожском районе инспекторы ГИБДД остановили нарушителя.

Автомобиль «Хендай» выехал на встречную полосу для обгона на участке, где это запрещено дорожным знаком. Нарушителем оказался 35-летний мужчина.

Водителю грозит административный штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав от четырех до шести месяцев.

Дорожная полиция Карелии призывает водителей соблюдать ПДД и разумно оценивать обстановку на дороге. (фото ГИБДД РК)