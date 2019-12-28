28 декабря 2019, 10:07
Происшествия

Водитель пострадал в лобовом столкновении с грузовиком в Прионежье

31-летнего пострадавшего в Шелтозере госпитализировали с места ДТП

Авария с участием автомобилей «Форд Фокус» и «Вольво» произошла днем 27 декабря в Шелтозере в Прионежском районе.

Водитель автомобиля «Форд» не учел погодные и дорожные условия и допустил занос. На улице почтовая машина выехала на встречную полосу, где столкнулась со встречным грузовиком «Вольво».

В результате 31-летний водитель легкового автомобиля получил травмы. Его госпитализировали.

Фото: Госавтоинспекция РК

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Прионежский район
ДТП
новости Карелии
Шелтозеро
ГИБДД
транспорт