28 декабря 2019, 10:07
Водитель пострадал в лобовом столкновении с грузовиком в Прионежье
31-летнего пострадавшего в Шелтозере госпитализировали с места ДТП
Авария с участием автомобилей «Форд Фокус» и «Вольво» произошла днем 27 декабря в Шелтозере в Прионежском районе.
Водитель автомобиля «Форд» не учел погодные и дорожные условия и допустил занос. На улице почтовая машина выехала на встречную полосу, где столкнулась со встречным грузовиком «Вольво».
В результате 31-летний водитель легкового автомобиля получил травмы. Его госпитализировали.
Фото: Госавтоинспекция РК