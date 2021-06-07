Во вторник воздух в Карелии прогреется до плюс 23

Завтра, 8 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +9°С, днем +19, +21°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, на севере юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9°С, на северо-востоке местами заморозки в воздухе и на почве до -1°С, днем +18,+23°С, у водоемов +13,+18°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +20, ясно.

В Сегеже до +18, ясно.

В Сортавале до +20, ясно.

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения. Фото stihi.ru