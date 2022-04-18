Во вторник в Карелии потеплеет до 14 градусов

Весеннее тепло порадуют жителей Карелии во вторник, 19 апреля. Согласно прогнозу карельских синоптиков, в Петрозаводске переменная облачность, без осадков, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью 0, -2. Днем ощутимо потеплеет до +10, +12. Атмосферное давление существенно не изменится.

В Карелии также переменная облачность, без существенных осадков. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +2, -3, местами до -6. Днем в республике прогнозируется +9, +14 градусов, у водоемов местами +5, +8.

По прогнозу гидрометцентра России, в Калевале ночью +1, днем +13;

В Кондопоге ночью +2, днем +12;

В Медвежьегорске ночью +2, днем +12;

В Олонце ночью -2, днем +12;

В Пудоже ночью 0, днем +10;

В Сегеже ночью +1, днем +12;

В Сортавале ночью 0, днем +11;

В Суоярви ночью +2, днем +13.

Кроме того, по информации регионального ЦГМС, с 19 по 21 апреля в большинстве районов Карелии ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. (фото pixabay.com, Ralphs_Fotos)