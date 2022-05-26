Внук обокрал собственную бабушку в Карелии

В полицию Пряжинского района обратилась 85-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что у нее украли телевизор стоимостью 8800 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что в один из дней женщина почувствовала недомогание и была госпитализирована. Ее 41-летний внук остался присматривать за квартирой. Оказалось, что именно он и похитил телевизор, а затем продал его.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Похищенный телевизор найден и будет возвращен владелице. Фото: pixabay.com/ar130405