«ВКонтакте» объявила о масштабной акции в честь своего дня рождения

Социальная сеть запустила игровые проекты в честь своего 16-летия. Благотворительная кампания получила название «Добрый день рождения». Пользователи платформы смогут не только принять участие в увлекательных активностях и поддержать программы инклюзии, но и объединиться для помощи подопечным фонда «Лучшие друзья», сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

Акция будет проходить до 28 октября в мини-приложении «VK Чекбэк», в нем есть специальный раздел, где пользователей будут ждать добрые и увлекательные задания с ценными призами и подарками от партнеров. Например, участники смогут раскрасить праздничный логотип соцсети. Чем больше рисунков создаст пользователь, тем выше шанс выиграть суперприз. За каждый раскрашенный логотип соцсеть будет добавлять к общей сумме по 16 рублей на счет благотворительного фонда поддержки лиц с нарушением развития и интеллекта «Лучшие друзья». Также в мини-приложении предусмотрена возможность помочь фонду самостоятельно.

«В честь дня рождения ВКонтакте хочет привлечь как можно больше людей к участию в системной благотворительности. Все собранные средства будут направлены в фонд «Лучшие друзья» — это поможет людям с особенностями развития и интеллекта найти друзей, новые увлечения, хобби и работу», - говорится в сообщении пресс-службы соцсети. (фото unsplash.com, Robin Worrall)