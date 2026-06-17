Вклад «Комфорт Плюс» банка Уралсиб теперь с капитализацией процентов

Плавающая процентная ставка по вкладу «Комфорт плюс» привязана к ключевой ставке Банка России и зависит от пакета услуг, суммы и срока вклада

Банк Уралсиб ввел опцию ежемесячной капитализации процентов по вкладам «Комфорт Плюс» с плавающей ставкой. Вкладчик может выбрать способ выплаты процентов ­– их перечисление на отдельный счет или капитализация (присоединение к сумме вклада).

Процентная ставка по вкладу «Комфорт плюс» привязана к ключевой ставке Банка России и зависит от пакета услуг, суммы и срока вклада. При текущей величине ключевой ставки ЦБ РФ доходность по вкладу с учетом капитализации процентов составляет 20,33 – 22,67% годовых. При изменении размера ключевой ставки процентная ставка по договору вклада изменяется с даты изменения ключевой ставки, новая ставка применяется ко вкладу с даты ее изменения, за предыдущие периоды процентная ставка не пересчитывается.

Вклад можно открыть в рамках действующих пакетов услуг «Premium» и «Private» – в офисе банка или в онлайн-банке на сумму от 2 млн рублей до 500 млн рублей включительно. Срок размещения вклада – 91, 181 и 367 дней. Возможно пополнение и расходование средств вклада, продление вклада не предусмотрено. Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока вклада, за исключением последних 30 календарных дней до окончания срока. Начисление процентов по вкладу производится на фактический ежедневный остаток с ежемесячной выплатой на отдельный счет. При досрочном востребовании вклада начисление процентов по вкладу производится по ставке 0,01% годовых.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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