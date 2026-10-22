Вклад «Доход» Уралсиба - лидер рейтинга долгосрочных депозитов

Эксперты оценивали предложения ста банков по размерам активов, учитывая ставку, условия начисления процентов, возможность капитализации и другие параметры. Предложение банка оказалось самым выгодным для размещения средств на год.

Фото: Банк "Уралсиб"

Вклад «Доход» Банка Уралсиб занял первое место в рейтинге наиболее выгодных вкладов в рублях сроком на 1 год в октябре – исследование подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили условия депозитов в российских банках из Топ-100 по размерам активов (на 01.09.2026 г.) и выбрали наиболее выгодные предложения.

При составлении рейтинга эксперты проанализировали ключевые условия предложений банков, обратив внимание, в первую очередь, на ставку по вкладу, минимальную сумму вклада и его срок, а также на правила начисления процентов, в том числе с возможностью капитализации. Кроме того, учитывались сумма дохода вкладчика при размещении на долгосрочный депозит 50 тыс. рублей, порядок пополнения и снятия средств, условия досрочного расторжения договора вклада, возможность его дистанционного открытия и другие параметры.

Сейчас доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» Банка Уралсиб варьируется от 8,93% до 14,30% годовых, в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 50 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 31, 91, 181, 271, 367, 732 и 1 100 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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