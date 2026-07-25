Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-10 самых выгодных вкладов до 1 года

Доходность по линейке вкладов вида «Доход» в рублях варьируется от 17,50 до 20,25% годовых с учетом капитализации процентов – в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада

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Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных вкладов в рублях сроком до 1 года включительно, подготовленного порталом Bankiros.ru. При составлении рейтинга эксперты проанализировали продукты российских банков, размещенные на Bankiros.ru. Для сравнения доходности и других критериев был взят условный вклад с суммой размещения 400 тысяч рублей.

При сравнении вкладов аналитики портала в первую очередь учитывали такие параметры как процентная ставка и годовая доходность по вкладу, условия капитализации процентов и возможность онлайн-открытия, наличие ограничения по сумме вклада, необходимость оформления карты банка для открытия вклада, а также перечень регионов где можно открыть вклад.

Сейчас в Уралсибе доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» в рублях варьируется от 17,50 до 20,25% годовых с учетом капитализации процентов – в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Банк сохраняет высокую доходность на сроке размещения 1 год – до 20,20% годовых с учетом капитализации процентов, а также на сроке 9 месяцев (271 день) – до 20,25% годовых с учетом капитализации процентов. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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