Ветер повалил тополь и клен на машины в Петрозаводске

Деревопад отмечен в субботу в столице Карелии. Деревья падали под мощными порывами ветра в нескольких районах города.

По сообщению издания Gubdaily, тополь внушительных размеров рухнул на автомобиль «Шевроле Нива» во дворе дома №22-а на Первомайском проспекте. Из людей никто не пострадал.

Еще одно дерево рухнуло на пикап возле дома №10 на улице Хейкконена, сообщает «МК в Карелии». Порывов ветра не выдержал клен. // фото на главной unsplash.com/ Lucas George Wendt/ в тексте Gubdaily/ «МК в Карелии»