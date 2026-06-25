Весна без долгов: погасите задолженность и получите подарок!

ООО «КРЦ» и АО «ПКС-Водоканал» приглашают своих абонентов принять участие в акции

Весна уже стучится в двери, а вместе с ней приходит отличная возможность начать новый сезон с чистого листа. Мы объявляем о старте акции «Пришла весна!». Это ваш шанс избавиться от долгов и выиграть приятные подарки.

Чтобы стать участником нужно:

- До 23 марта погасить задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения.

- Если у вас нет долгов, оплатить текущую квитанцию за февраль.

Семнадцать счастливчиков получат подарочные сертификаты в один из торговых центров Петрозаводска. Победители будут выбраны случайным образом, шансы на победу есть у каждого!

Вручение сертификатов состоится с 1 по 10 апреля 2025 года. Сотрудники ООО «КРЦ» свяжутся с победителями и пригласят их за подарками в удобное время.

О состоянии вашего лицевого счета за услуги водоснабжения и водоотведения можно узнать по телефону Центра единого обслуживания 8 (8142) 56-04-31, на сайте в личном кабинете крц10.рф и с помощью чат-бота, QR-код для подключения к которому находится на квитанциях.

На правах рекламы. АО «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал». ИНН 1001291146.