01 июня 2023, 07:16
Велосипедистов останавливают на улицах Петрозаводска
Инспекторы проводят разъяснительную работу с водителями двухколесного транспорта в карельской столице
Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска останавливают велосипедистов на улицах города для проведения разъяснительных бесед. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Дорожные полицейские напоминают о правилах безопасности при управлении велосипедами, об алгоритме действий при пересечении проезжей части по пешеходному переходу, просят быть внимательными на дороге и использовать защитную экипировку.
Водителям двухколесного транспорта напомнили, что за нарушение ПДД им грозит штраф в размере 800 рублей. // Фото ГИБДД Петрозаводска