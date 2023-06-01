Велосипедистов останавливают на улицах Петрозаводска

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска останавливают велосипедистов на улицах города для проведения разъяснительных бесед. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дорожные полицейские напоминают о правилах безопасности при управлении велосипедами, об алгоритме действий при пересечении проезжей части по пешеходному переходу, просят быть внимательными на дороге и использовать защитную экипировку.

Водителям двухколесного транспорта напомнили, что за нарушение ПДД им грозит штраф в размере 800 рублей. // Фото ГИБДД Петрозаводска