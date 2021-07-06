Велосипедист снес ребенка на самокате в центре Петрозаводска

45-летний велосипедист врезался в ребенка на самокате в центре Петрозаводска. Инцидент произошел на проспекте Карла Маркса, сообщается в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Велосипедист на высокой скорости ехал по тротуару в сторону площади Ленина. В это время ребенок на самокате пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Их траектории пересеклись на тротуаре: судя по всему, велосипедист не увидел ребенка из-за кустов. От удара мужчина полетел кубарем.

По информации автора поста, в результате столкновения велосипедист получил перелом руки. 10-летний ребенок отделался ушибами. Пользователи соцсети поспорили о том, кто виноват в происшествии; большинство пришли к выводу, что аварию спровоцировал взрослый велосипедист, летевший по тротуару так, будто едет по дороге.