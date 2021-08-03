Ватнаволок встал на защиту своего берега

На берегу Лижемской губы Онежского озера, в деревне Ватнаволок, были начаты работы по установке нового форелеводческого хозяйства. Как это часто бывает, местное население о планируемых работах узнало только тогда, когда в деревню стали привозить стройматериалы.

О собственниках нового бизнеса мало что известно. Как рассказал местный житель и общественник Владимир Малышев, в документах почему-то фигурирует сразу несколько названий фирм, якобы имеющих отношение к новому объекту, землю под который местные власти выделили более 10 лет назад. В итоге собственником сейчас является организация со странным для форелеводческого бизнеса названием «Ржевзернопродукт». Понятно, что она не имеет никакого отношения к нашей республике, поскольку зарегистрирована в Тверской области. Представители местного самоуправления четко разъяснить ситуацию местным жителям тоже не смогли. На данный момент строители не могут предъявить никаких документов о согласовании работ и в целом это достаточно мутная история, в которой еще нужно тщательно разбираться.

Поэтому вчера Ватнаволок встал на защиту своих берегов. На сельский сход пришла вся деревня и дачники из близлежащих кооперативов «Черёмушки» и «Рябинушки».

Всего выразить свой протест очередному беспределу форелеводов собралось около 200 человек самого разного возраста, от пенсионеров до школьников. Люди стояли мирно, с плакатами, но проявив солидарность, они смогли остановить дальнейшие строительные работы. Нанятым бизнесменами рабочим пришлось собраться, вывезти с пирса стройматериалы и уехать. Пока одержана первая маленькая победа.

Так же на сходе было собрано более 200 подписей под обращением к главе Республики Артуру Парфенчикову и в республиканскую Прокуратуру с требованием разобраться в ситуации.

Поддержать жителей Ватнаволока приехал руководитель карельского отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Ройне Изюмов.

Власти республики любят хвалиться тем, что Карелия лидирует в России по товарному выращиванию радужной форели. При этом замалчивая тот факт, что по силе загрязнения естественных водоемов постройка одной рыбоводной фермы равносильна работе маленькой фабрики. Ведь корма, продукты метаболизма, биологические отходы и лекарственные препараты, используемые при выращивании форели, представляют экологическую опасность. Увы, пока у бизнеса гораздо больше возможностей повлиять на власть и решить вопрос в свою пользу, чем у местных жителей. Ученые давно говорят о том, что республика уже подошла к предельно допустимым объемам выращивания товарной форели. Пора уже останавливаться. Прибыль бизнеса не может стоить больше, чем здоровье населения,

- прокомментировал он произошедшие события.