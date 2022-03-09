Валентина Пивненко: «Россию не сломить санкциями»

Для отечественной экономики санкционные ограничения становятся импульсом к развитию импортозамещающих производств, что показал опыт предыдущих лет. Об этом заявила депутат Госдумы Валентина Пивненко, которая возглавляет карельский Общественный штаб помощи жителям Донбасса.

«Россию не сломить санкциями. Давайте вспомним, как западный мир надеялся, что санкции, которые он применил к нашей стране после возвращения в родную гавань Крыма, «разорвут в клочья» нашу экономику. Этого не случилось, наоборот: в условиях санкционного давления мы смогли, например, быстро решить проблему продовольственной безопасности, поднять сельское хозяйство. Россия вышла в тройку мировых лидеров по экспорту пшеницы. Да, сейчас мы столкнулись со значительно более масштабными санкциями. Но у нас уже есть опыт предыдущих лет, о котором я сказала, и мы его применим и в других отраслях»,

- пояснила Валентина Пивненко. Она добавила, что санкционные ограничения позволят быстрее переформатировать российскую экономику.

«Наша страна обладает мощным научно-техническим потенциалом – это признано во всем мире. У нас очень образованные люди, сильнейшие научные школы. К сожалению, раньше часто можно было услышать даже от некоторых экспертов-экономистов: «Зачем нам вкладываться в технологии, мы их можем купить за рубежом». Сейчас уже все, я думаю, понимают: путь России – это выстраивание сильной, независимой экономики, это инвестиции в свое собственное развитие во всех ключевых отраслях. Убеждена, что санкционное давление ускорит этот процесс», - отметила Валентина Пивненко.

Она добавила, что уже сейчас руководство страны вместе с Госдумой разработали и приняли целый пакет законов для защиты экономики и поддержки бизнеса в условиях внешних санкций. Это в том числе льготы для IT-компаний, налоговые каникулы для предприятий, уменьшение количества проверок. И, конечно, все существующие меры поддержки будут сохранены, социальные обязательства государства — выполнены. Кроме того, оперативно приняты меры по сохранению банковских вкладов населения. Для защиты сбережений граждан от обесценивания Центробанк повысил ключевую ставку до 20%, вслед за ним банки существенно увеличили проценты по депозитам. Сейчас Кабмин предложил отменить налог на доходы со вкладов на два года. Одновременно принимаются жесткие меры для пресечения попыток вывода крупного капитала за рубеж: эти деньги должны работать в российской экономике, на ее развитие. «Отмечу также, что санкции – это обоюдоострое оружие. Как только пошли разговоры о том, что в перспективе из России могут прекратиться поставки газа, это сразу вызвало беспрецедентный скачок стоимости голубого топлива на биржах. Если Европа откажется от российского газа, это будет сильнейший удар по рядовым европейским потребителям, обычным людям придется платить в 10 раз больше. А еще есть никель, алюминий, пшеница и множество всего, что другие страны мира закупают у России. Разумные люди на Западе уже бьют тревогу, пытаясь объяснить, что Европа и США сами страдают от своих же санкций. Принцип бумеранга уже заработал», - добавила Валентина Пивненко. (фото Сергей Юдин)