В выходные в Петрозаводске серьезно похолодает

В предстоящие выходные дни в Петрозаводск придет заметное похолодание. Такую информацию приводит Единая дежурно-диспетчерская служба, которая ссылается на прогнозирующие организации.

Так, сегодня в городе ожидается +23+25 градусов, без существенных осадков. Будет дуть довольно сильный ветер с порывами до 14 м/с.

А вот уже завтра в столице республики столбики термометра опустятся до отметки +13+16. Ветер ослабнет, осадков также не ожидается.

Такая же температура сохранится и в воскресенье. Ожидается ясная погода, ветра почти не будет.