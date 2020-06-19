19 июня 2020, 09:09
Погода

В выходные в Петрозаводске серьезно похолодает

Температура воздуха в карельской столице опустится на 10 градусов

В предстоящие выходные дни в Петрозаводск придет заметное похолодание. Такую информацию приводит Единая дежурно-диспетчерская служба, которая ссылается на прогнозирующие организации.

Так, сегодня в городе ожидается +23+25 градусов, без существенных осадков. Будет дуть довольно сильный ветер с порывами до 14 м/с.

А вот уже завтра в столице республики столбики термометра опустятся до отметки +13+16. Ветер ослабнет, осадков также не ожидается.

Такая же температура сохранится и в воскресенье. Ожидается ясная погода, ветра почти не будет.

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Метки: 
Петрозаводск
погода
похолодание
ЕДДС
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