В выходные дни пройдут небольшие дожди

Погода в выходные мало чем будет отличаться от прошедших дней. Ветер также будет превносить дискомфорт в жизнь. По предупреждению карельской метеослужбы, в субботу в северо-восточных районах республики ожидается сильный дождь, северо-западный ветер в порывах будет достигать 15-18 м/с.

В ночь с пятницы на субботу синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, без существенных осадков, температура воздуха +4…+6°С. Днем 3 сентября также ожидается небольшой дождь и северо-западный ветер 7-12 м/с. Воздух прогреется до +8…+10°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В воскресенье погодные условия сохранятся в тех же параметрах. Фото: pxhere.