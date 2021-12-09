В течение ночи мужчина обокрал три магазина в Петрозаводске

Ночью 8 декабря в полицию Петрозаводска поступило сразу три заявления о кражах из магазинов. Неизвестный злоумышленник проник в торговые точки на Древлянке, сообщили в МВД Карелии.

В частности, он повредил рольставни в булочной и унес из помещения кассовый аппарат и платежный терминал.

В цветочный павильон вор проник, взломав замок, и хотел похитить выручку. Но денег он не нашел и удалился ни с чем.

Также преступник выдавил входную дверь продуктового магазина. Хотя сработала сигнализация, он успел взять шоколад и жвачку с витрины. Ущерб составил 14 200 рублей.

Злоумышленника нашли и задержали. Это ранее судимый 25-летний горожанин. Он признался, что технику выбросил, а продукты спрятал дома. Похищенное изъяли, возбуждены уголовные дела. // Фото: Ouael Ben Salah/unsplash.com