В субботу жителям Карелии обещают до плюс 15 градусов

Плюсовая температура сохранится в республике в субботу. По прогнозу карельского Гидрометцентра, в Петрозаводске 17 апреля небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью -1, -3. Днем воздух прогреется до +10, +12. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, на юге северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью 0, -5. Днем потеплеет до +10, +15. Местами у водоемов ожидается +6,+9.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -3, днем +11;

В Кондопоге ночью -1, днем +12;

В Медвежьегорске ночью 0, днем +12;

В Олонце ночью 0, днем +15;

В Пудоже ночью -1, днем +12;

В Сегеже ночью 0, днем +12;

В Сортавале ночью 0, днем +13;

В Суоярви ночью 0, днем +12.