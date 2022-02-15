В среду в Карелии воздух прогреется до плюс 3

Завтра, 16 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +1, -1°С, днем 0,+2°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Ночью осадки, местами сильные, по северной половине в виде снега, по южной - мокрого снега. Днем небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. По южным и центральным районам налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный, на севере северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +1, -4°C, по северным районам -7, -12°C, местами до -19°C, днем +3, -2°C, на севере до -10°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -5-7, пасмурно, снег.

В Сегеже 0-4, пасмурно, снег с дождем.

В Сортавале 0+2, пасмурно, возможен небольшой снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме.