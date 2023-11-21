В среду в Карелии вновь похолодает до минус 20

Завтра, 22 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -11, -13°С, днем -8, -10°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -10, -15°С, местами до -20°С, днем -6, -11°С, местами до -15°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -11-17, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -11-13, пасмурно, без осадков.

В Сортавале -4-9, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»