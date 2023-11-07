В среду в Карелии подморозит до минус 5 градусов

Завтра, 8 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью +1, -1°С, днем 0 ,+2°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге с дождем. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха в течение суток +3, -2°С, на севере 0, -5°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1-2, пасмурно, без осадков.

В Сегеже 0-2, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале +1+2, пасмурно, снег с дождем.

Ожидается повышенная геомагнитная активность. // Фото: unsplash.com / Aaron Burden