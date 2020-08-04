В среду в Карелии будет тепло и дождливо

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду в Петрозаводске будет облачно, днем с прояснениями. Прогнозируется дождь. Ночью и утром – гроза. Ветер ночью южный, юго-восточный умеренный, днем юго- западный, западный порывистый. Температура воздуха ночью +14, +16. Днем +18, +20.

В Карелии 5 августа также облачно с прояснениями. Ночью прогнозируются дожди, местами сильные, днем небольшие, местами умеренные дожди, на северо-востоке местами сильные. В отдельных районах ожидаются грозы. Ветер будет дуть ночью южный, юго-восточный, днем юго-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью в пределах +12, +17. Днем +17, +22.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +10, днем +20;

В Кондопоге ночью +13, днем +20;

В Медвежьегорске ночью +11, днем +19;

В Пудоже ночью +13, днем +21;

В Сегеже ночью +11, днем +18;

В Сортавале ночью +12, днем +22;

В Суоярви ночью +11, днем +19.

Напомним, ранее о сильных дождях жителей и гостей республики предупреждали в МЧС.