23 августа 2022, 18:17
Погода

В среду в Карелии будет тепло, дождь только местами

Синоптики Гидрометцентра республики рассказали о погоде на 24 августа

Днем 24 августа в Карелии будет +20, +25 градусов, а ночью +11, +16 градусов. Существенных осадков ночью не будет, днем гроза и небольшой дождь местами, сообщили в Гидрометцентре РК.

Ветер юго-восточный и южный, умеренный или слабый местами. В Петрозаводске осадков не ожидается, облачность небольшая.

Температура воздуха днем составит +24, +26 градусов, ночью будет +14, +16 градусов. // Фото: pxhere.com

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