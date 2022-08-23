В среду в Карелии будет тепло, дождь только местами

Днем 24 августа в Карелии будет +20, +25 градусов, а ночью +11, +16 градусов. Существенных осадков ночью не будет, днем гроза и небольшой дождь местами, сообщили в Гидрометцентре РК.

Ветер юго-восточный и южный, умеренный или слабый местами. В Петрозаводске осадков не ожидается, облачность небольшая.

Температура воздуха днем составит +24, +26 градусов, ночью будет +14, +16 градусов. // Фото: pxhere.com