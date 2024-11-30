В соцсети в шоке от жилья, которое предложили бывшему участнику СВО

Вид жилья, которое предложили бывшему участнику СВО в Карелии, шокировал пользователей сообщества «Жесть Карелия».

Неблагоустроенное помещение расположено в Вилге. Судя по фото – в кирпичном доме с печным отоплением нет вообще ничего, ободранные стены, следы протечек на потолке, полуразобранная печь-плита. Бывшему участнику СВО предлагают заключить договор найма помещения маневренного фонда и вселиться.

В комментариях такое предложение возмутило пользователей, они предложили чиновникам самим въехать в такое жилье. Другие предложили писать в Следком РФ.

«Совести нет вообще».

«По всей Карелии не счесть прогнивших бараков под снос, а они в них предлагают жить человеку».

«Пусть этот чиновник и въезжает со своей семьей в такой неблагоустроенный сгнивший дом, там вскроешь доски, все прогнило!»

Также в комментариях написали, что если человек согласится въехать в маневренный фонд, то администрация обязана выполнить ремонт и предположили по фото, что к нему ведется подготовка.