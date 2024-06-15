В семи ДТП с уставшими водителями погибли четверо

ГАИ призвала водителей делать передышку в длительных поездках и напомнила печальную статистику.

В этом году утомленное состояние водителя привело к семи ДТП в Карелии: столкновения на встречке, съезд в кювет, наезды на препятствие.

В результате трех аварий 4 человека погибли, 4 получили травмы. Еще в четырех ДТП получили механические повреждения только транспортные средства, обошлось без пострадавших. // фото freepik.com