15 июня 2024, 11:30
Происшествия

В семи ДТП с уставшими водителями погибли четверо

Водителей призывают делать остановки на отдых

ГАИ призвала водителей делать передышку в длительных поездках и напомнила печальную статистику.

В этом году утомленное состояние водителя привело к семи ДТП в Карелии: столкновения на встречке, съезд в кювет, наезды на препятствие.

В результате трех аварий 4 человека погибли, 4 получили травмы. Еще в четырех ДТП получили механические повреждения только транспортные средства, обошлось без пострадавших. // фото freepik.com

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новости Карелии
утомленный водитель
ГАИ
ДТП