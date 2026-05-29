В Сегеже открылся обновлённый офис Сбера

Сегодня Сбербанк открыл двери обновлённого офиса по адресу: Спиридонова, 25 в Сегеже. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации. Появилась игровая зона для детей. В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера.

«Обновлённый офис Сбера - это не просто место для совершения банковских операций, а комфортное многофункциональное пространство. Здесь реализованы современные технологии, комфортная зона ожидания, банкоматы нового поколения. Специалисты готовы ответить на все вопросы клиентов и помочь в выборе оптимальных финансовых и нефинансовых решений. Мы стремимся создавать современную среду, где каждый клиент сможет получить все услуги быстро, качественно и комфортно. Мы продолжаем работу над улучшением клиентского опыта и планируем дальнейшее обновление офисов в регионе – в этом году мы обновим, как минимум, еще три офиса: в Повенце, Надвоицах и Петрозаводске,

- отметил управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Виноградов.

В зоне SberDevices предлагаются умные устройства и устройства умного дома Sber – музыкальные колонки SberBoom и SberBoom Mini, умные ТВ-приставки SberBox, умные лампы, розетки. В офисе оборудован пункт выдачи заказов, где можно получить заказ из Мегамаркета.

Также клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, получить справку для предоставления в госорганы, оформить сим-карты с выгодными тарифами, подключить сервисы для самозанятых, и многое другое.

