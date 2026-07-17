В Сбере стали в два раза чаще оформлять недвижимость без ипотеки

Сервисы банка «Электронная регистрация» от Домклик и «Безопасные расчёты» становятся все более востребованными

Жители Северо-Западного федерального округа заключают в Сбере 45% сделок с недвижимостью за свои средства – без использования ипотеки. В Петербурге это каждый второй договор, а в Ленинградской области – каждый третий. Такие результаты подвёл Сбер по итогам 2024 года. Услуга стала в два раза более востребованной, чем годом ранее, если сравнивать доли в общем количестве сделок без учёта наличия ипотечного кредита.

«Мы стремимся быть с человеком в любых жизненных обстоятельствах. У людей должно быть понимание, что, если есть какая-то задача, с большой вероятностью Сбер поможет её решить. Нам доверяют, и этим, в первую очередь, обусловлен рост популярности наших электронных сервисов, которые позволяют совершать неипотечные сделки: в банке готовят договор, направляют документы на электронную регистрацию и обеспечивают безопасный расчёт после перехода права собственности,

- подчеркнул председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

В 2024 году сервисом Сбера «Электронная регистрация» от Домклик для сделок с недвижимостью без использования ипотеки воспользовались почти 40 тысяч жителей Северо-Запада. Услугу «Безопасные расчёты» выбрали 33 тыс. человек.

Для тех, кто хочет воспользоваться сразу двумя услугами, работает сервис «Регистрация и расчёты» – с его помощью можно безопасно зарегистрировать право собственности и провести денежные расчёты между сторонами дешевле, чем если оформлять их по отдельности. За 12 месяцев прошлого года услугой «Регистрация и расчёты» в СЗФО воспользовались почти 23 тысячи клиентов (в Петербурге – 13,7 тыс., в Ленобласти – 2,2 тыс.).

Услуга подходит тем, кто покупает или продаёт вторичную недвижимость, землю или дом с участком. В сделке могут участвовать только физлица и со стороны покупателя, и со стороны продавца.

Чтобы сделка за собственные средства прошла быстро и удобно менеджеры Домклик помогут на каждом этапе сделки:

Проверят недвижимость на юридическую чистоту. По итогам проверки клиент получит сертификат на возмещение стоимости недвижимости до 25 млн рублей и сможет быть уверен в безопасности предстоящей сделки.

Подготовят документы к сделке: составят договор купли-продажи, акт приёма-передачи и расписку, учитывая вашу ситуацию, требование законодательства и практику Росреестра.

Помогут зарегистрировать переход права собственности за 2 дня и безопасно перевести деньги продавцу.

Записаться на сделку за свои средства в офисе Сбербанка можно с помощью сервиса недвижимости Домклик от Сбера.

Фото: Кандинский

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