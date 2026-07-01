В Санкт-Петербурге состоится премьера сюиты «Время Калевалы»

Премьеру представит 13 сентября Оркестр русских народных инструментов «Онего» Карельской филармонии (6+)

Фото: Карельская филармония

Выступление коллектива из Карелии пройдёт в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур на сцене Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.

Сюита написана по мотивам эпоса «Калевала» для оркестра и чтеца. Произведение задумано в стиле мелодекламации – чтения монологов с музыкальным сопровождением. В роли чтеца на сцену выйдет заслуженный артист Республики Карелии Александр Картушин, имеющий богатый опыт работы над литературно-музыкальными композициями. В жанре так называемого «зримого слова» чтец пробуждает внутреннее воображение слушателей с тем, чтобы аудитория начала «играть» сама, принимая непосредственное участие в действе.

Уникальность проекта «Время Калевалы», посвящённого карело-финскому эпосу «Калевала», была оценена экспертами Министерства культуры Российской Федерации, которые одобрили заявку Карельской филармонии, поданную в программу грантовой поддержки творческих проектов в сфере народного искусства. В настоящее время в мире нет крупных музыкальных произведений для оркестра русских народных инструментов на тему эпоса «Калевала».

Первое исполнение сюиты «Время Калевалы» состоялось 25 июня на сцене Карельской филармонии. Мероприятие прошло с аншлагом. В роли чтеца на сцену вышел известный российский актёр театра и кино Максим Митяшин.

Напомним, что в 2025 году Оркестр русских народных инструментов «Онего» отмечает 50-летие. Создание подобной партитуры в год юбилея стало значимым событием не только для коллектива и карельской культуры, но и для отечественной музыкальной истории.

Дирижёр – заслуженный артист России Михаил Тоцкий.

Проект «Время Калевалы» реализуется при поддержке гранта Министерства культуры Российской Федерации.

Дата премьеры: 13 сентября 2025 года.

Место: Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, Набережная реки Мойки, 20.

Время: 19:00. 6+ Билеты можно приобрести на сайте филармонии.

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