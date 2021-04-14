В Росстате посчитали бедных россиян по итогам минувшего года

Количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизилось в IV квартале 2020 года до 13,5 млн и составило 9,2% от всего населения, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Росстата.

По данным Минтруда, величина прожиточного минимума для трудоспособного населения за указанный период составила 12 273 рубля.

"Предварительная оценка за 2020 год показывает, что число малоимущих составило 17,8 млн человек или 12,1% от всего населения страны. Это на 0,2 п. п. или на 300 тыс. человек меньше, чем аналогичный показатель за 2019 год",

- следует из данных, опубликованных на сайте Росстата сегодня.

Отмечается, что в IV квартале 2020 года число бедных снизилось до 13,5 млн и составило 9,2% от всего населения, тогда как в III квартале оно составляло 18,8 млн. Снижение связано с ростом доходов благодаря программам социальной поддержки незащищенных слоев населения, пояснили в Росстате.

"Главным фактором поддержки малоимущих слоев населения в IV квартале 2020 года стали социальные программы, ориентированные на различные группы населения. В результате общий объем социальных выплат в IV квартале оценивается в 3,4 трлн рублей, что на 5,9% выше, чем в IV квартале 2019 года и соответствует объемам III квартала 2020 года",

- добавили в Росстате.

То есть проблему бедности в стране решили просто – всем дали денег.

Фото с сайта ТАСС