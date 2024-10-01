В России ужесточили наказание за сокрытие автомобильных номеров

За скрытые номера на автомобиле будут лишать водительских прав на срок от одного до полутора лет. Соответствующий законопроект во втором и третьем чтениях одобрили в Государственной думе. Об этом сообщает газета «Известия».

Ранее за подобную игру в «прятки» был предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей или лишение прав до трех месяцев. 1 октября наказание ужесточили. // фото freepik.com