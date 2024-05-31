В России утвердили новый состав автомобильной аптечки

Требования к комплектации автомобильной аптечки обновил минздрав РФ. Приказ ведомства с новым составом аптечки опубликован на портале правовой информации.

По новым правилам, в автомобильной аптечке должна быть маска, перчатки, устройство для искусственного дыхания, жгут, бинт, марлевая салфетка, лейкопластырь, многоразовое спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 на 210 сантиметров и ножницы.

Также в аптечке должен быть маркер черного или синего цвета или карандаш, загубник для сердечно-легочной реанимации и нелатексные эластичные бинты многоразового и одноразового пользования. Что касается ножниц, то должна быть одна пара для перевязочного материала и одна пара хирургических ножниц.

Приказ начнет действовать с 1 сентября. Аптечки, укомплектованные до этого времени, можно будет использовать до истечения их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года. // фото freepik.com