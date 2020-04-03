В России растет количество умерших от коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом озвучил свежие данные о количестве заболевших. Так, за последние сутки в России болезнь подтверждена у 601 человека.

Случаи заражения за вчерашний день зарегистрированы в 32 регионах. Впервые диагнозы были поставлены в Ингушетии и Еврейской автономной области. В семи регионах России, включая Карелию, до сих пор официально коронавирус ни у кого не подтвержден, в 78 субъектах Федерации заболевшие есть.

Количество заболевших в стране достигло 4 149 человек. На сегодняшний день подтверждено 34 смерти от коронавируса. Выздоровел 281 человек.

Напомним, общее количество зараженных в мире превысило миллион человек.