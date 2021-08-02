В России продлили срок бесплатной выдачи лекарств сердечникам

Россияне с заболеваниями сердца смогут в течение двух лет с момента постановки на диспансерное наблюдение получать лекарства бесплатно. Документ утвердил глава кабмина Михаил Мишустин. До этого момента срок получения бесплатных лекарств для сердечников составлял один год.

«Это имеет особое значение для людей, которые перенесли инфаркт или инсульт, а также для тех, у кого иные серьезные сердечно-сосудистые заболевания»,

- цитирует премьер-министра «Парламентская газета».

В настоящее время на диспансерном наблюдении находятся более полумиллиона пациентов. Поддержку больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получать, начиная с 1 января 2022 года. (фото ferra.ru)