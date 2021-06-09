В России предложили снизить скорость в городах с 60 до 30 км/ч

В России предложили снизить скорость в городах и населенных пунктах до 30 километров в час. Инициативу снижения скорости движения с 60 до 30 километров в час поддержала Госавтоинспекция России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина.

«С точки зрения общих подходов, чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение, и погибших не будет, если этой логике следовать, но, конечно, до абсурда не надо доводить. Поэтому, если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет, но опять же у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове - 50 км/ч»,

- оценил идею Митрошин.

Он отметил, что снижать скорость следует индивидуально и обоснованно для каждой улицы. По его мнению, нужна масштабная ревизия улично-дорожных сетей, то есть не просто ввести ограничения. Митрошин добавил, что полномочия по регулированию скорости находятся у органов исполнительной власти, а ГИБДД только занимается контролем.

По сообщению «Известий», инициатива о снижении скорости до 30 км/ч на улицах городов озвучивалась на шестой глобальной неделе безопасности дорожного движения ООН. 19 мая предложение поддержала столичная Госавтоинспекция в «Инстаграме». (фото news.ykt.ru)